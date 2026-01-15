Соответствующий приказ МОН зарегистрировали в Министерстве юстиции. Об этом информирует 24 Канал.

Когда вступительные экзамены в аспирантуру в 2026 году?

Так, основная сессия экзаменов в аспирантуру состоится с 14 по 29 июля.

Дополнительная сессия экзаменов для будущих докторов философии и докторов искусства продлится с 24 по 28 августа.

Для получения права участвовать в конкурсном отборе в аспирантуру абитуриент должен набрать суммарно не менее 300 рейтинговых баллов за два блока единого вступительного экзамена. А также – не менее 25 тестовых баллов, которые составляют 100 рейтинговых баллов, по методологии научных исследований.

Что изменится в этом году для поступающих в аспирантуру?