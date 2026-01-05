Такое предложение есть в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН, рассказывает 24 Канал. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Смотрите также Противодействие коррупции: МОН предложило интересную новацию для вступительных экзаменов
Что может измениться для поступающих в аспирантуру?
Так, для участия в конкурсном отборе в аспирантуру в этом году планируют допускать тех абитуриентов, которые суммарно наберут не менее 300 рейтинговых баллов за выполнение теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку как двух составляющих ЕВИ.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
А в случае прохождения собеседования по иностранному языку вместо ЕВЭ оценка за это вступительное испытание должна составлять не менее 150 баллов.
Смотрите также В МОН назвали категорию поступающих, которую едва "переваривает" система поступления
Какие еще изменения предложило МОН?
На днях МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих:
- увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
- уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
- повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины;
- вузы должны обеспечить видеозапись вступительных испытаний.