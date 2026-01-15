Відповідний наказ МОН зареєстрували в Міністерстві юстиції. Про це інформує 24 Канал.

Коли вступні іспити в магістратуру?

Основна сесія вступних іспитів у магістратуру триватиме 26 червня до 14 липня. Додаткова сесія – з 3 до 21 серпня.

Скласти єдиний вступний іспит мають усі майбутні магістранти, крім деяких пільгових категорій вступників.

Скласти єдине фахове вступне випробування, що передбачатиме предметний тест, мають пройти вступники на спеціальності галузей:

  • A "Освіта" (крім спеціальності A7 "Фізична культура і спорт");

  • C "Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини";

  • D "Бізнес, адміністрування та право";

  • F "Інформаційні технології" (крім прийому на спеціальність F5 "Кібербезпека та захист інформації" осіб, які складали ЄДКІ з спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації" у рік вступу);

та на спеціальності:

  • В1 "Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво" (спеціалізації В1.02 "Кіно-, медіавиробництво";

  • В1.04 "Кіно-, медіазнавство";

  • B4 "Образотворче мистецтво та реставрація" (спеціалізація В4.03 "Мистецтвознавство");

  • В7 "Релігієзнавство», В8 «Богослов'я";

  • В9 "Історія та археологія";

  • В10 "Філософія";

  • В11 "Філологія (за спеціалізаціями)";

  • В12 "Культурологія та музеєзнавство";

  • В13 "Бібліотечна, інформаційна та архівна справа";

  • E1 "Біологія та біохімія";

  • E2 "Екологія";

  • G21 "Біотехнології та біоінженерія";

  • G22 "Біомедична інженерія";

  • H6 "Ветеринарна медицина";

  • I5 "Медсестринство (за спеціалізаціями)";

  • I6 "Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями)";

  • I7 "Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями)";

  • I8 "Фармація (за спеціалізаціями)";

  • I9 "Громадське здоров'я";

  • I10 «Соціальна робота та консультування»;

  • I11 "Дитячі та молодіжні служби";

  • J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг";

  • J3 "Туризм та рекреація";

  • J4 "Охорона праці";

  • K8 "Пожежна безпека";

  • K9 "Правоохоронна діяльність";

  • K10 "Цивільна безпека".

Чи можна для вступу в магістратуру використати іспити минулих років?

  • Вступники в магістратуру цьогоріч зможуть використати для вступу результати іспитів, отримані у попередні роки. Зокрема, надати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) за 2024 чи 2025 роки або скласти іспит у 2026 році, зазначали у МОН.
  • Для вступу у магістратуру також можна буде використати бали єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2025 або 2026 року.
  • Щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі, учасник ЄВІ має подолати "пороговий бал", тобто набрати 5 тестових балів. Ця норма стосуватиметься і тесту з іноземної мови, і тесту загальної навчальної компетентності.
  • "Поріг" єдиного фахового вступного випробування становитиме 35 тестових балів.
  • При цьому деякі пільгові категорії вступників зможуть вступити в магістратуру за результатами співбесіди замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ.