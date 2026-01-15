Відповідний наказ МОН зареєстрували в Міністерстві юстиції. Про це інформує 24 Канал.
Коли вступні іспити в магістратуру?
Основна сесія вступних іспитів у магістратуру триватиме 26 червня до 14 липня. Додаткова сесія – з 3 до 21 серпня.
Скласти єдиний вступний іспит мають усі майбутні магістранти, крім деяких пільгових категорій вступників.
Скласти єдине фахове вступне випробування, що передбачатиме предметний тест, мають пройти вступники на спеціальності галузей:
A "Освіта" (крім спеціальності A7 "Фізична культура і спорт");
C "Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини";
D "Бізнес, адміністрування та право";
F "Інформаційні технології" (крім прийому на спеціальність F5 "Кібербезпека та захист інформації" осіб, які складали ЄДКІ з спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації" у рік вступу);
та на спеціальності:
В1 "Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво" (спеціалізації В1.02 "Кіно-, медіавиробництво";
В1.04 "Кіно-, медіазнавство";
B4 "Образотворче мистецтво та реставрація" (спеціалізація В4.03 "Мистецтвознавство");
В7 "Релігієзнавство», В8 «Богослов'я";
В9 "Історія та археологія";
В10 "Філософія";
В11 "Філологія (за спеціалізаціями)";
В12 "Культурологія та музеєзнавство";
В13 "Бібліотечна, інформаційна та архівна справа";
E1 "Біологія та біохімія";
E2 "Екологія";
G21 "Біотехнології та біоінженерія";
G22 "Біомедична інженерія";
H6 "Ветеринарна медицина";
I5 "Медсестринство (за спеціалізаціями)";
I6 "Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями)";
I7 "Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями)";
I8 "Фармація (за спеціалізаціями)";
I9 "Громадське здоров'я";
I10 «Соціальна робота та консультування»;
I11 "Дитячі та молодіжні служби";
J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг";
J3 "Туризм та рекреація";
J4 "Охорона праці";
K8 "Пожежна безпека";
K9 "Правоохоронна діяльність";
K10 "Цивільна безпека".
Чи можна для вступу в магістратуру використати іспити минулих років?
- Вступники в магістратуру цьогоріч зможуть використати для вступу результати іспитів, отримані у попередні роки. Зокрема, надати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) за 2024 чи 2025 роки або скласти іспит у 2026 році, зазначали у МОН.
- Для вступу у магістратуру також можна буде використати бали єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2025 або 2026 року.
- Щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі, учасник ЄВІ має подолати "пороговий бал", тобто набрати 5 тестових балів. Ця норма стосуватиметься і тесту з іноземної мови, і тесту загальної навчальної компетентності.
- "Поріг" єдиного фахового вступного випробування становитиме 35 тестових балів.
- При цьому деякі пільгові категорії вступників зможуть вступити в магістратуру за результатами співбесіди замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ.