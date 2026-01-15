Відповідний наказ МОН зареєстрували в Міністерстві юстиції. Про це інформує 24 Канал.

Коли вступні іспити в магістратуру?

Основна сесія вступних іспитів у магістратуру триватиме 26 червня до 14 липня. Додаткова сесія – з 3 до 21 серпня.

Скласти єдиний вступний іспит мають усі майбутні магістранти, крім деяких пільгових категорій вступників.

Скласти єдине фахове вступне випробування, що передбачатиме предметний тест, мають пройти вступники на спеціальності галузей:

A "Освіта" (крім спеціальності A7 "Фізична культура і спорт");

C "Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини";

D "Бізнес, адміністрування та право";

F "Інформаційні технології" (крім прийому на спеціальність F5 "Кібербезпека та захист інформації" осіб, які складали ЄДКІ з спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації" у рік вступу);

та на спеціальності:

В1 "Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво" (спеціалізації В1.02 "Кіно-, медіавиробництво";

В1.04 "Кіно-, медіазнавство";

B4 "Образотворче мистецтво та реставрація" (спеціалізація В4.03 "Мистецтвознавство");

В7 "Релігієзнавство», В8 «Богослов'я";

В9 "Історія та археологія";

В10 "Філософія";

В11 "Філологія (за спеціалізаціями)";

В12 "Культурологія та музеєзнавство";

В13 "Бібліотечна, інформаційна та архівна справа";

E1 "Біологія та біохімія";

E2 "Екологія";

G21 "Біотехнології та біоінженерія";

G22 "Біомедична інженерія";

H6 "Ветеринарна медицина";

I5 "Медсестринство (за спеціалізаціями)";

I6 "Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями)";

I7 "Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями)";

I8 "Фармація (за спеціалізаціями)";

I9 "Громадське здоров'я";

I10 «Соціальна робота та консультування»;

I11 "Дитячі та молодіжні служби";

J2 "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг";

J3 "Туризм та рекреація";

J4 "Охорона праці";

K8 "Пожежна безпека";

K9 "Правоохоронна діяльність";

K10 "Цивільна безпека".

