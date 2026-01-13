Така пропозиція є у Порядку прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН, розповідає 24 Канал. Документ винесений на громадське обговорення.

Що мають знати цьогорічні вступники в магістратуру?

Для вступу у магістратуру також можна буде використати бали єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2025 або 2026 року.

Щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі, учасник ЄВІ має подолати "пороговий бал", тобто набрати 5 тестових балів. Ця норма стосуватиметься і тесту з іноземної мови, і тесту загальної навчальної компетентності.

"Поріг" єдиного фахового вступного випробування становитиме 35 тестових балів.

При цьому деякі пільгові категорії вступників зможуть вступити в магістратуру за результатами співбесіди замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ.

Які ще зміни запропонувало МОН?

Днями МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників: