Така пропозиція є у Порядку прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН, розповідає 24 Канал. Документ винесений на громадське обговорення.
Дивіться також МОН опублікувало проєкт Порядку прийому на навчання до вишів
Що мають знати цьогорічні вступники в магістратуру?
Для вступу у магістратуру також можна буде використати бали єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2025 або 2026 року.
Щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі, учасник ЄВІ має подолати "пороговий бал", тобто набрати 5 тестових балів. Ця норма стосуватиметься і тесту з іноземної мови, і тесту загальної навчальної компетентності.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
"Поріг" єдиного фахового вступного випробування становитиме 35 тестових балів.
При цьому деякі пільгові категорії вступників зможуть вступити в магістратуру за результатами співбесіди замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ.
Дивіться також Як відбуватиметься вступ до магістратури у 2026 році
Які ще зміни запропонувало МОН?
Днями МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який містить ще такі важливі пропозиції для вступників:
- збільшення ваги творчого конкурсу для вступників на мистецькі спеціальності;
- зменшення загальної кількості заяв, які може подати абітурієнт у виші. Цьогоріч було 15, а під час вступної кампанії 2026 року пропонують 12;
- підвищення порогових балів НМТ із двох обов'язкових предметів: української мови та історії України;
- виші повинні забезпечити відеозапис вступних випробувань;
- запровадження єдиного порогу за сумою результатів двох блоків єдиного вступного іспиту для абітурієнтів, які прагнуть навчатися в аспірантурі;
- абітурієнти, які за кордоном, зможуть вступати у виші за аналогами НМТ.