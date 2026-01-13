Такое предложение есть в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН, рассказывает 24 Канал. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Для поступления в магистратуру можно будет использовать баллы единого профессионального вступительного испытания (ЕФВВ) 2025 или 2026 года.

Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе, участник ЕВИ должен преодолеть "пороговый балл", то есть набрать 5 тестовых баллов. Эта норма будет касаться и теста по иностранному языку, и теста общей учебной компетентности.

"Порог" единого профессионального вступительного испытания составит 35 тестовых баллов.

При этом некоторые льготные категории абитуриентов смогут поступить в магистратуру по результатам собеседования вместо ЕВЭ и профессионального экзамена вместо ЕФВВ.

Какие еще изменения предложило МОН?

На днях МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих: