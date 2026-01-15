Соответствующий приказ МОН зарегистрировали в Министерстве юстиции. Об этом информирует 24 Канал.

Когда вступительные экзамены в магистратуру?

Основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру продлится 26 июня до 14 июля. Дополнительная сессия – с 3 до 21 августа.

Сдать единый вступительный экзамен должны все будущие магистранты, кроме некоторых льготных категорий абитуриентов.

Сдать единое профессиональное вступительное испытание, предусматривающее предметный тест, должны пройти поступающие на специальности отраслей:

A "Образование" (кроме специальности A7 "Физическая культура и спорт");

C "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения";

D "Бизнес, администрирование и право";

F "Информационные технологии" (кроме приема на специальность F5 "Кибербезопасность и защита информации" лиц, которые сдавали ЕГКИ по специальности 125 "Кибербезопасность и защита информации" в год поступления);

и на специальности:

В1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство" (специализации В1.02 "Кино-, медиапроизводство";

В1.04 "Кино-, медиазнавство";

B4 "Изобразительное искусство и реставрация" (специализация В4.03 "Искусствоведение");

В7 "Религиоведение", В8 "Богословие";

В9 "История и археология";

В10 "Философия";

В11 "Филология (по специализациям)";

В12 "Культурология и музееведение";

В13 "Библиотечное, информационное и архивное дело";

E1 "Биология и биохимия";

E2 "Экология";

G21 "Биотехнологии и биоинженерия";

G22 "Биомедицинская инженерия";

H6 "Ветеринарная медицина";

I5 "Медсестринство (по специализациям)";

I6 "Технологии медицинской диагностики и лечения (по специализациям)";

I7 "Терапия и реабилитация (по специализациям)";

I8 "Фармация (по специализациям)";

I9 "Общественное здоровье";

I10 "Социальная работа и консультирование";

I11 "Детские и молодежные службы";

J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг";

J3 "Туризм и рекреация";

J4 "Охрана труда";

K8 "Пожарная безопасность";

K9 "Правоохранительная деятельность";

K10 "Гражданская безопасность".

