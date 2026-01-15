Соответствующий приказ МОН зарегистрировали в Министерстве юстиции. Об этом информирует 24 Канал.
Когда вступительные экзамены в магистратуру?
Основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру продлится 26 июня до 14 июля. Дополнительная сессия – с 3 до 21 августа.
Сдать единый вступительный экзамен должны все будущие магистранты, кроме некоторых льготных категорий абитуриентов.
Сдать единое профессиональное вступительное испытание, предусматривающее предметный тест, должны пройти поступающие на специальности отраслей:
A "Образование" (кроме специальности A7 "Физическая культура и спорт");
C "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения";
D "Бизнес, администрирование и право";
F "Информационные технологии" (кроме приема на специальность F5 "Кибербезопасность и защита информации" лиц, которые сдавали ЕГКИ по специальности 125 "Кибербезопасность и защита информации" в год поступления);
и на специальности:
В1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство" (специализации В1.02 "Кино-, медиапроизводство";
В1.04 "Кино-, медиазнавство";
B4 "Изобразительное искусство и реставрация" (специализация В4.03 "Искусствоведение");
В7 "Религиоведение", В8 "Богословие";
В9 "История и археология";
В10 "Философия";
В11 "Филология (по специализациям)";
В12 "Культурология и музееведение";
В13 "Библиотечное, информационное и архивное дело";
E1 "Биология и биохимия";
E2 "Экология";
G21 "Биотехнологии и биоинженерия";
G22 "Биомедицинская инженерия";
H6 "Ветеринарная медицина";
I5 "Медсестринство (по специализациям)";
I6 "Технологии медицинской диагностики и лечения (по специализациям)";
I7 "Терапия и реабилитация (по специализациям)";
I8 "Фармация (по специализациям)";
I9 "Общественное здоровье";
I10 "Социальная работа и консультирование";
I11 "Детские и молодежные службы";
J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг";
J3 "Туризм и рекреация";
J4 "Охрана труда";
K8 "Пожарная безопасность";
K9 "Правоохранительная деятельность";
K10 "Гражданская безопасность".
Можно ли для поступления в магистратуру использовать экзамены прошлых лет?
- Поступающие в магистратуру в этом году смогут использовать для поступления результаты экзаменов, полученные в предыдущие годы. В частности, предоставить результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ) за 2024 или 2025 годы или сдать экзамен в 2026 году, отмечали в МОН.
- Для поступления в магистратуру также можно будет использовать баллы единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) 2025 или 2026 года.
- Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе, участник ЕВИ должен преодолеть "пороговый балл", то есть набрать 5 тестовых баллов. Эта норма будет касаться и теста по иностранному языку, и теста общей учебной компетентности.
- "Порог" единого профессионального вступительного испытания составит 35 тестовых баллов.
- При этом некоторые льготные категории поступающих смогут поступить в магистратуру по результатам собеседования вместо ЕВЭ и профессионального экзамена вместо ЕФВВ.