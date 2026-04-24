Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Гладишевський.

Які спеціальності обирають вступники до ЛНУ?

Ректор ЛНУ зазначив, що рівень конкуренції був доволі високим на всіх цих спеціальностях. Однак відрізнявся залежно від співвідношення кількості поданих заяв і обсягу ліцензованих місць.

Ми не можемо передбачити, яким буде конкурс цього року, хоча прогнозуємо, що інтерес до цих спеціальностей у 2026 році збережеться,

– уточнив він.

При цьому він зазначив, що виш заохочує абітурієнтів звертати увагу і на інші напрями: сучасний світ потребує різнопрофільних фахівців.

Як Університет готується до вступної кампанії-2026?

Ректор львівського вишу також зазначив, що нічого радикально у цьогорічній вступній кампанії не зміниться. Все ж вступники мають пам'ятати, що можуть загалом в різні виші подати до 10 заяв.

Важливою новацією є також поширення пріоритетності заяв на магістратуру: якщо раніше вступники у заявах при вступі на бакалаврат вказували пріоритети, то тепер це діє і для вступу на магістерські програми, включно з контрактною формою навчання,

– уточнив він.

Також будуть зміни в оцінюванні на творчих спеціальностях: вага творчого конкурсу зросла.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

З інших новацій, за словами Гладишевського, те, що мотиваційні листи не будуть обов'язковими, а на магістратурі розширили перелік спеціальностей, вступити на які можна за результатами ЄФВВ. Зокрема в ЛНУ.

Для вступу до аспірантури встановлено мінімальний поріг у 300 балів за сумою тесту загальної навчальної компетентності та іспиту з іноземної мови,

– заявив ректор львівського вишу.

