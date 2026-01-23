К участию в программе "Зимнего поступления" присоединились уже 78 вузов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко на своей странице в фейсбуке.
Сколько вузов примет участие в зимней вступительной кампании?
Поступить на "нулевой курс" для подготовки к НМТ смогут нынешние одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет. Обучение на подготовительном отделении для большинства будет платным.
Поступающие-льготники смогут получить финансовую поддержку на обучение – до 3 тысяч гривен в месяц за каждый месяц очного обучения.
Поддержка является адресной и предусмотрена для людей, которые не успели поступить, потому что выехали с временно оккупированных территорий, территорий активных или возможных боевых действий, военнослужащих, проходящих службу, ветеранов и всех освобожденных из плена, а также лиц, уволенных с военной службы после 24 февраля 2022 года.
Получение гранта на помощь надо будет подтвердить в Дии. Средства начислят сразу учебному заведению, который учит этих абитуриентов.
Отдельно предусмотрели компенсацию проживания в общежитии на весь период "нулевого курса" и ежемесячную потребительскую помощь.
Что известно о зимней вступительной кампании?
В Украине вводят зимнюю вступительную кампанию в вузы. Новация стартует этой зимой.
Первые группы выйдут на обучение с января: сформируют один или несколько потоков.
ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ.
Абитуриенты будут иметь возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.
При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.
Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором абитуриент проходил "нулевой курс".