К участию в программе "Зимнего поступления" присоединились уже 78 вузов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко на своей странице в фейсбуке.

Сколько вузов примет участие в зимней вступительной кампании?

Поступить на "нулевой курс" для подготовки к НМТ смогут нынешние одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет. Обучение на подготовительном отделении для большинства будет платным.

Поступающие-льготники смогут получить финансовую поддержку на обучение – до 3 тысяч гривен в месяц за каждый месяц очного обучения.

Поддержка является адресной и предусмотрена для людей, которые не успели поступить, потому что выехали с временно оккупированных территорий, территорий активных или возможных боевых действий, военнослужащих, проходящих службу, ветеранов и всех освобожденных из плена, а также лиц, уволенных с военной службы после 24 февраля 2022 года.

Получение гранта на помощь надо будет подтвердить в Дии. Средства начислят сразу учебному заведению, который учит этих абитуриентов.

Отдельно предусмотрели компенсацию проживания в общежитии на весь период "нулевого курса" и ежемесячную потребительскую помощь.

Что известно о зимней вступительной кампании?