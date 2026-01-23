До участі у програмі "Зимового вступу" долучились уже 78 вишів. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко на своїй сторінці у фейсбуці.
Скільки вишів візьме участь у зимовій вступній кампанії?
Вступити на "нульовий курс" для підготовки до НМТ зможуть теперішні одинадцятикласники та випускники минулих років. Навчання на підготовчому відділенні для більшості буде платним.
Вступники-пільговики зможуть отримати фінансову підтримку на навчання – до 3 тисяч гривень на місяць за кожен місяць очного навчання.
Підтримка є адресною і передбачена для людей, які не встигли вступити, бо виїхали з тимчасово окупованих територій, територій активних або можливих бойових дій, військовослужбовців, які проходять службу, ветеранів і всіх звільнених із полону, а також осіб, звільнених із військової служби після 24 лютого 2022 року.
Отримання гранту на допомогу треба буде підтвердити в Дії. Кошти нарахують одразу закладу освіти, який навчає цих абітурієнтів.
Окремо передбачили компенсацію проживання в гуртожитку на весь період "нульового курсу" та щомісячну споживчу допомогу.
Що відомо про зимову вступну кампанію?
В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів. Новація стартує цієї зими.
Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.
ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.
Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.
При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.
Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".