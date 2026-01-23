До участі у програмі "Зимового вступу" долучились уже 78 вишів. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко на своїй сторінці у фейсбуці.

Скільки вишів візьме участь у зимовій вступній кампанії?

Вступити на "нульовий курс" для підготовки до НМТ зможуть теперішні одинадцятикласники та випускники минулих років. Навчання на підготовчому відділенні для більшості буде платним.

Вступники-пільговики зможуть отримати фінансову підтримку на навчання – до 3 тисяч гривень на місяць за кожен місяць очного навчання.

Підтримка є адресною і передбачена для людей, які не встигли вступити, бо виїхали з тимчасово окупованих територій, територій активних або можливих бойових дій, військовослужбовців, які проходять службу, ветеранів і всіх звільнених із полону, а також осіб, звільнених із військової служби після 24 лютого 2022 року.

Отримання гранту на допомогу треба буде підтвердити в Дії. Кошти нарахують одразу закладу освіти, який навчає цих абітурієнтів.

Окремо передбачили компенсацію проживання в гуртожитку на весь період "нульового курсу" та щомісячну споживчу допомогу.

Що відомо про зимову вступну кампанію?