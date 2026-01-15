Но нововведение касается тех специальностей, которые классически имеют недоборы, которым государство оказывает особую поддержку. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление руководительницы Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко в интервью LB.

Что изменится на НМТ в 2026 году?

Говорится, по словам Вакуленко, преимущественно о естественных и инженерно-технических направлениях. Однако эти баллы не позволят абитуриентам, которые не сдали тестирование успешно, участвовать в конкурсном отборе.

Поскольку нулевой курс будет иметь официальный статус, перечень обязательных предметов, определенную продолжительность обучения, требования к структуре и содержанию, то этим он будет отличаться от обычных подготовительных курсов, которые на самом деле никуда не исчезали,

– уточнила она.

И добавила, что на "нулевом курсе" должны готовить к НМТ.

Интересно! Не так давно МОН Украины анонсировало зимнюю вступительную кампанию. А недавно опубликовало перечень вузов, в которых можно регистрироваться на "нулевой курс". Его введение подтвердили 63 ЗВО, сообщил в эфире телемарафона заместитель главы ведомства Николай Трофименко.

Еще одно важное изменение: для творческих специальностей предлагают снизить коэффициент на все предметы НМТ. В прошлом году он был 0,1, а в новом порядке предлагают уже 0,075. То есть для расчета конкурсного балла обязательные математика, украинский язык, история Украины и предмет на выбор будут иметь меньший вес,

– сообщила руководительница Центра.

То есть, по ее словам, для тех людей, которые поступают на творческие специальности и преодолевают пороговые баллы с НМТ, решающим станет именно творческий конкурс. А прохождение тестирования будет означать, что человек выполнил базовое условие.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?