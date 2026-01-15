Но нововведение касается тех специальностей, которые классически имеют недоборы, которым государство оказывает особую поддержку. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление руководительницы Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко в интервью LB.
Смотрите также МОН определило даты проведения НМТ в 2026 году
Что изменится на НМТ в 2026 году?
Говорится, по словам Вакуленко, преимущественно о естественных и инженерно-технических направлениях. Однако эти баллы не позволят абитуриентам, которые не сдали тестирование успешно, участвовать в конкурсном отборе.
Поскольку нулевой курс будет иметь официальный статус, перечень обязательных предметов, определенную продолжительность обучения, требования к структуре и содержанию, то этим он будет отличаться от обычных подготовительных курсов, которые на самом деле никуда не исчезали,
– уточнила она.
И добавила, что на "нулевом курсе" должны готовить к НМТ.
Интересно! Не так давно МОН Украины анонсировало зимнюю вступительную кампанию. А недавно опубликовало перечень вузов, в которых можно регистрироваться на "нулевой курс". Его введение подтвердили 63 ЗВО, сообщил в эфире телемарафона заместитель главы ведомства Николай Трофименко.
Еще одно важное изменение: для творческих специальностей предлагают снизить коэффициент на все предметы НМТ. В прошлом году он был 0,1, а в новом порядке предлагают уже 0,075. То есть для расчета конкурсного балла обязательные математика, украинский язык, история Украины и предмет на выбор будут иметь меньший вес,
– сообщила руководительница Центра.
То есть, по ее словам, для тех людей, которые поступают на творческие специальности и преодолевают пороговые баллы с НМТ, решающим станет именно творческий конкурс. А прохождение тестирования будет означать, что человек выполнил базовое условие.
Смотрите также Сколько предметов будет на НМТ в 2026 году
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
Национальный мультипредметный тест в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования.
Мультитест будет состоять из четырех предметов.
Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. В 2026 году не планируют также менять критерии НМТ.
В следующем году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.
Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.