Зокрема, проблемним може стати наголошування окремих слів. Що цікаво, чимало слів має подвійні акценти.

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10 слів, які українці наголошують неправильно

Так, Освіта 24 допоможе вам не припускатися помилок у вимові окремих українських слів.

Зокрема пропонуємо вам 10 слів, які ви можете наголошувати неправильно. Та підказуємо, який склад має бути наголошеним.

вІрші;

дЕщиця;

горошИна;

добУток;

павИч;

прОділ;

чарівнИй;

ярмаркОвий;

хАос (у міфології: стихія);

хаОс (безлад).

Зауважимо також, що 21 листопада, у День Гідності та Свободи, у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" ми розповіли, як правильно розповідати про це державне свято та події, пов'язані із ним.

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