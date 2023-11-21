Зокрема, проблемним може стати наголошування окремих слів. Що цікаво, чимало слів має подвійні акценти.

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10 слів, які українці наголошують неправильно

Так, Освіта 24 допоможе вам не припускатися помилок у вимові окремих українських слів.

Зокрема пропонуємо вам 10 слів, які ви можете наголошувати неправильно. Та підказуємо, який склад має бути наголошеним.

  • вІрші;
  • дЕщиця;
  • горошИна;
  • добУток;
  • павИч;
  • прОділ;
  • чарівнИй;
  • ярмаркОвий;
  • хАос (у міфології: стихія);
  • хаОс (безлад).

5 красивих українських слів, якими ви зачаруєте співрозмовників

  • Освіта 24 також раніше підказала 5 красивих слів, які ви могли і не знати.
  • Їх ви може вкраплювати їх у своє мовлення вже сьогодні.
  • Що це за слова, читайте за посиланням.