В частности, проблемным может стать акцентирование отдельных слов. Что интересно, многие слова имеют двойные акценты.

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10 слов, в которых украинцы неправильно ставить ударение

Так, Образование 24 поможет вам не допускать ошибок в произношении отдельных украинских слов.

В частности предлагаем вам 10 слов, в которых вы можете неправильно ставить ударение. И подсказываем, какой состав должен быть подчеркнут.

вІрші;

дЕщиця;

горошИна;

добУток;

павИч;

прОділ;

чарівнИй;

ярмаркОвий;

хАос (у міфології: стихія);

хаОс (безлад).

Заметим также, что 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" мы рассказали, как правильно рассказывать об этом государственном празднике и событиях, связанных с ним.

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