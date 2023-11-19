Так что Образование 24 подскажет пять красивых слов, которые вы могли и не знать. Может вкрапывать их в свою речь уже сегодня.

Смотрите также Достигает Княжеских времен: что означает фразеологизм "бить лбом"

Какими красивыми словами очаровать собеседников

Итак, предлагаем вам таких 5 красивых удельных слов:

Герць

Этим словом именуют поединок.

Блават

А это необычное слово обозначает василька. Так, кстати, еще могли называть шелковую ткань голубого цвета, шелк.

Ґевал

А гевалом называли неуклюжего, грубого или некультурного человека.

Кавалок

Кавалок (укр.) – это кусок, часть чего-то. Это слово часто любили употреблять украинцы в повседневной речи, чтобы придать ему экспрессивность. Хотя в литературном языке его почти не встретишь.

Свічадо

Это либо зеркало, либо подвесной подсвечник.