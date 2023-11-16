Среди устойчивых соединений можно найти настоящие речевые сокровища. Поэтому Образование 24 продолжает знакомить вас с интересными фразеологизмами и их значением.

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Что означает фразеологизм "бить лбом"

Так, на этот раз мы выбрали фразеологизм "бить лбом". При этом разъясняем его значение.

В Княжескую эпоху на Руси существовал обычай: в обращении к князю русичи низко ему кланялись. Иногда даже могли доходить лбом до земли.

С тех пор в речи закрепилось выражение "бить лбом". Он означает "кланяться кому-то, обращаться с просьбой".

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Кто такой "аристократ духа"