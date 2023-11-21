Саме у ці визначні, але нелегкі періоди українці перевернули історію та змінили шлях держави з напрямку у бік російського ярма до європейських цінностей та свободи. Тож з нагоди свята Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно розповідати про цей день та події.
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Як правильно говорити українською про День гідності та свободи
У п'ятдесят першій добірці розкажемо вам, як не припускатися помилок у своїх розповідях про цей видатний період нашої історії. Зокрема, які суржикові слова не варто "домальовувати" до свого мовлення та чим їх замінити.
- Дєнь достоінства і свабоди – День гідності та свободи;
- Оранжева революція – Помаранчева революція;
- отмєчяють – відзначати;
- обєдінєніє – об'єднання;
Саме у цей день українці, відзначаючи День гідності та свободи, вкотре усвідомлюють ціну об'єднаності.
- голова держави – глава держави;
- контрнаступлєніє – контрнаступ;
- відмітив – зауважив;
- вайна – війна;
Глава держави Володимир Зеленський слушно зауважив: 10 років тому українці провели свій перший контрнаступ. Саме 2014 року відбулася перша перемога у сучасній російсько-українській війні – перемога хоробрості.
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- будуще – майбутнє;
- граждани – громадяни;
- приближатися – наближатися;
- благополуччя – добробут;
- увєрєнно – впевнено;
- хіщнік – звір;
Тож тепер кров'ю і потім українці як достойні громадяни своєї держави продовжують виборювати своє майбутнє та добробут з лап хижого російського звіра. І такою ж ціною Україна рік за роком впевнено наближається до ЄС.
І як пророчо писав колись наш Каменяр:
Сила родиться й завзяття
Не ридать, а добувати,
Хоч синам, як не собі,
Кращу долю в боротьбі…
І де в світі тая сила,
Щоб в бігу її спинила,
Щоб згасила, мов огень,
Розвидняющийся день?