Саме у ці визначні, але нелегкі періоди українці перевернули історію та змінили шлях держави з напрямку у бік російського ярма до європейських цінностей та свободи. Тож з нагоди свята Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно розповідати про цей день та події.

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Як правильно говорити українською про День гідності та свободи

У п'ятдесят першій добірці розкажемо вам, як не припускатися помилок у своїх розповідях про цей видатний період нашої історії. Зокрема, які суржикові слова не варто "домальовувати" до свого мовлення та чим їх замінити.

Дєнь достоінства і свабоди – День гідності та свободи;

Оранжева революція – Помаранчева революція;

отмєчяють – відзначати;

обєдінєніє – об'єднання;

Саме у цей день українці, відзначаючи День гідності та свободи, вкотре усвідомлюють ціну об'єднаності.

голова держави – глава держави;

контрнаступлєніє – контрнаступ;

відмітив – зауважив;

вайна – війна;

Глава держави Володимир Зеленський слушно зауважив: 10 років тому українці провели свій перший контрнаступ. Саме 2014 року відбулася перша перемога у сучасній російсько-українській війні – перемога хоробрості.

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будуще – майбутнє;

граждани – громадяни;

приближатися – наближатися;

благополуччя – добробут;

увєрєнно – впевнено;

хіщнік – звір;

Тож тепер кров'ю і потім українці як достойні громадяни своєї держави продовжують виборювати своє майбутнє та добробут з лап хижого російського звіра. І такою ж ціною Україна рік за роком впевнено наближається до ЄС.

І як пророчо писав колись наш Каменяр:

Сила родиться й завзяття

Не ридать, а добувати,

Хоч синам, як не собі,

Кращу долю в боротьбі…

І де в світі тая сила,

Щоб в бігу її спинила,

Щоб згасила, мов огень,

Розвидняющийся день?