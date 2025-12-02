Дослівний переклад – приманка для гніву. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення на сайті словника.

Що означає rage bait?

Це словосполучення означає онлайн-контент, створений, аби викликати обурення й агресію у користувачів соцмереж, щоб збільшити перегляди, кліки та взаємодію з дописом чи сторінкою.

Уперше "rage bait" використали в інтернеті ще 2002 року, щоб позначити певну реакцію водія на мигання фарами іншого водія, що просить його пропустити. Згодом це слово стало сленговим. Його почали вживати для опису вірусних твітів, часто з метою критики цілих мереж контенту.

У команді Оксфорду зазначили, що 2025-й став роком дискусій про вплив технологій, інформаційне перевантаження та алгоритми, які заохочують до взаємодії через провокації. Уживання фрази rage bait зросло утричі, якщо порівняти з минулим роком. Тобто користувачі соцмереж усвідомили маніпулювання їхніми емоціями.

Те, що слово rage bait існує і так стрімко набирає популярності, означає: ми починаємо усвідомлювати, як легко стаємо жертвами онлайн-тактик маніпуляції. Раніше інтернет був зосереджений на привертанні нашої уваги, викликаючи цікавість в обмін на кліки. Тепер ми бачимо різкий зсув до впливу на наші емоції та реакції,

– заявив президент Oxford Languages Каспер Гратволь.

Які ще слова претендували на перемогу?

Претендентами на слово року також були:

Aura farming ("створення аури") – процес створення харизматичного та привабливого публічного образу.

Biohack ("біохакінг") – спосіб вплинути на природні процеси тіла, щоб покращити здоров'я та тривалість життя.

Нагадаємо, що оксфордське слово року – це слово чи вислів, що відображає настрій або занепокоєння останніх дванадцяти місяців, те, що має потенціал стати терміном тривалого культурного значення.

Яке слово обрали торік?