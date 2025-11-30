У цей день є традиція дарувати та отримувтаи подарунки. 24 Канал при цьому підкаже, чи можна слово "подарунки" замінити на "подарки".
Цікаво "Несіть йолку і коньки – зима наступила": які "зимові" суржикові слова краще забути
Як "подарок" українською?
Якщо ви отримали від когось якусь річ, яку вам подарували, чи хоче комусь щось подарувати, кажіть краще про подарунок, а не "подарок". Саме це слово знаходимо у Словнику української мови.
Сучасні мовознавці також радять відмовитися від слова "подарок" та замінити його такими цікавими українськими відповідниками:
- подарунок;
- дарунок;
- дар;
- гостинець.
Що цікаво, на Русі подарунки мали сакральній зміст та добрий знак. Наприклад, по обручці наречений впізнавав свою майбутню наречену. Не дивно, що у казках більшість магічних предметів герой не знаходить, а отримує у дар.
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Ще на Русі слово "подарунок" мало брата-близнюка – "гостинець", що походить від слова "гість". За давнім звичаєм, людина мала заходити до чужої домівки з гостинцем, а її добре частували у цьому будинку.
Звичай дарувати подарунки та отримувати їх у дар зберігся і до сьогодні. Зокрема, у час різних свят.
Цікаво В Україні не "пасмурно" та не "похолодало": які зимові слова ви можете вживати неправильно
Читайте більше мовних порад на зимову тематику:
- Не кажіть "З наступаючим": як правильно привітати з Новим роком.
- Не Сочельнік: як правильно українською розповісти про Святвечір і Різдво.
- Про Діда Мороза навіть не згадуйте: як українською красиво розповісти про свято Миколая.
- Тільки не беріть "кольцо": як грамотно розповісти українською про Андріївські вечорниці.