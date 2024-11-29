Тож напередодні цієї містичної ночі 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, які традиційні народні обряди проводять на Андріївських вечорницях. А також підкаже, як правильно про це розповісти українською.

До теми Конкури, псоти, берелки і ворожіння: які таємниці бережуть Андріївські вечорниці на Галичині

Як правильно українською говорити про Андріївські вечорниці

У вісімдесять дев'ятій добірці підкажемо, які суржикові слова ви можете вживати, коли розповідаєте про обряди та звичаї на свято Андрія та чим замінити "мовне сміття".

Зазвичай ворожіння на Андрія перетворюють на цікавий та розважальний вечір. Дівчата гадають на долю самі – до ворожок ходити не потрібно.

ворожка – гадалка;

гадати і ворожити;

дєвушки – дівчата;

Цікаво! Слово "гадалка" не властиве українській мові – на відміну від слова "гадати".

Найцікавішими є ритуали гадання на майбутнього нареченого в колі подружок. А згодом чекати на освідчення.

женіх – наречений;

будущий – майбутній;

зізнатися в коханні – освідчитися;

Ворожать дівчата на різноманітних предметах побуту, прикрасах і навіть овочах. Зокрема, на воді, тарілках, перстенях, ляльках, свічках, дзеркалі, сірниках і навіть цибулі.

Дивіться також Ізумруд, брильянт і янтарь: як назвати коштовне каміння українською правильно



Забави на Андріївські вечорниці / Фото Konkurent.ua

украшеніє – прикраса;

кукла – лялька;

кольцо – обручка, перстень;

свєча – свічка;

зеркало – дзеркало;

спічки – сірники;

лук – цибуля.

Зверніть увагу! Слово "лук" може бути суржиковим, якщо ви вживаєте його на позначення цибулі. В українській мові воно має інші значення. За звучанням є навіть англіцизмом: можете вживати його, якщо говорите про свій образ.

Цікавою є традиція на Андрія вибігти на вулицю, зупинити першого зустрічного та спитати у нього ім'я. Вірять, що таке ім'я буде і у майбутнього чоловіка.

встрєчний – зустрічний;

уліца – вулиця;

У ніч на Андрія дівчата також кладуть під подушку мішечок із написаними на окремих папірцях чоловічими іменами. Вранці витягують "ім'я" свого майбутнього чоловіка.

утро – ранок;

бумага – папір;

Загалом у народній традиції є чимало способів ворожінь та обрядів. Тож можна обирати ті, що вам до душі.