24 Канал у рубриці "Скажи мені по-галицьки" натомість розповість, як відбуваються такі традиційні забави на Галичині. І як вони звучать на галицькій ґварі.

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Що на галицькій ґварі означають "псоти, васериця і конкури"

У десятій добірці маємо для вас трохи файних галицьких традицій на Андріївських забавах. Адже донині в Україні збереглися дівочі ворожіння та хлопчачі псоти.

  • забава – вечірка;
  • псо́ти – збитки;

На таких здибанках маланки зазвичай ворожать на судженого. Але можна побачити і конку́ри та почути навіть різні бздури та віци.

  • маланка – молода дівчина;
  • здиба́тися – зустрітися;
  • бзду́ра – дурниця;
  • віц – жарт, анекдот;
  • конку́ри – залицяння;

Маланки ворожать на різних предметах. Зокрема, на берелках, васериці, люстрі, гранадлях.

  • бере́лка – прикраса;
  • васериця – вода;
  • лю́стро – дзеркало;
  • гранадля – шпилька для волосся;


Дівчата ворожать на Андрія / фото зі сторінки Музею Гончара

І обов'язково примовляють, аби суджений був ґалантний, а не бісоватий чи гринь.

  • бісова́тий – шалений;
  • гринь – дурень;
  • ґалантний – елегантний;

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А потім у балаках трохи закатують ва́рґу і кажуть, шо наворожили найліпшого. Ну і чекають на відповідну атракцію і оферту.

  • ба́лак – розмова;
  • ва́рґа – губа;
  • атра́кція – взаємна привабливість;
  • офе́рта – пропозиція.

Ну а парубки як парубки після забав бралися не так спочатку за оферти, як за псоти: знімали ворота чи хвіртки й несли на подвір'я майбутніх наречених.

А якщо ви не дуже любите ті всі ворожіння і збитки, бо думаєте, шо то бздури, чекайте тоді наступного тижня – до вас і ваших діток з подарунками вже спішить Святий Миколай.