Тож Освіта 24 (24 Канал) в межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе відсіяти зерно від полови, а суржик – від притаманних нашій мові слів.

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Як називати самоцвіти українською правильно

У вісімдесят восьмій добірці розкажемо, як правильно українською розповідати про коштовне каміння та мінерали. Зокрема, як безпомилково найменовувати ті чи ті самоцвіти рідною мовою.

Дорогоцінний – коштовний;

дорогоцінний камінь – самоцвіт.

Цікаво! Сучасні мовознавці радять віддавати перевагу "коштовному камінню" та "самоцвітам", а не "дорогоцінним каменям".

брильянт – діамант – дорогоцінний камінь, алмаз, штучно огранений і відшліфований;

– дорогоцінний камінь, алмаз, штучно огранений і відшліфований; янтарь – янтар – бурштин;



Бурштин та вироби з нього / Depositphotos

Також зауважимо, що у словниках ви можете знайти такі слова як "брильянт" та "янтар" як синоніми до "діамант" і "бурштин". Однак сучасні мовознавці радять віддавати перевагу двом останнім.

жемчужина – перлина;

гірський хрусталь – гірський кришталь;

ізумруд, смарагд – коштовний прозорий камінь яскраво-зеленого забарвлення;

Що цікаво, словники подають як синонім до "смарагду" "ізумруд". Все ж радимо віддавати перевагу милозвучному "смарагду".



Смарагд / Depositphotos

алмаз – прозорий, звичайно безбарвний мінерал і коштовний камінь, що блиском і твердістю перевищує всі інші мінерали;

прозорий, звичайно безбарвний мінерал і коштовний камінь, що блиском і твердістю перевищує всі інші мінерали; сапфір – різновид мінералу корунду прозоро-синього або волошково-синього кольору;

різновид мінералу корунду прозоро-синього або волошково-синього кольору; рубін – коштовний камінь червоного кольору;



Рубін / Depositphotos

А от алмаз і сапфір є у нашій мові, хоча вони й можуть здаватися суржиковими.

лазуріт – лазурит – мінерал темно-синього кольору;

– мінерал темно-синього кольору; аквамарін – аквамарин – дорогоцінний камінь блакитнувато-зеленого або блакитного забарвлення;

– дорогоцінний камінь блакитнувато-зеленого або блакитного забарвлення; лунний камінь – місячний камінь;

ожерельє – намисто;



Колорите українське намисто / Freepik

сіяти та сяяти:

сіяти барвами – грати барвами;

сіяти світом – блищати;

Цікаво! Українські словники подають слова "сіЯти" і "сяяти" як синоніми. Все ж сучасні мовознавці радять замінити слово "сіяти" залежно від контексту.