Поэтому накануне этой мистической ночи 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, какие традиционные народные обряды проводят на Андреевских вечерницах. А также подскажет, как правильно об этом рассказать на украинском.

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Как правильно на украинском говорить об Андреевских вечерницах

У восемьдесят девятой подборке подскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять, когда рассказываете об обрядах и обычаях на праздник Андрея и чем заменить "языковой мусор".

Обычно гадания на Андрея превращают в интересный и развлекательный вечер. Девушки гадают на судьбу сами – к гадалкам ходить не нужно.

ворожка – гадалка;

гадати і ворожити;

дєвушки – дівчата;

Интересно! Слово "гадалка" не свойственно украинскому языку – в отличие от слова "гадати".

Самыми интересными являются ритуалы гадания на будущего жениха в кругу подружек. А впоследствии ждать признания в любви.

женіх – наречений;

будущий – майбутній;

зізнатися в коханні – освідчитися;

Гадают девушки на различных предметах быта, украшениях и даже овощах. В частности, на воде, тарелках, кольцах, куклах, свечах, зеркале, спичках и даже луке.

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Забавы на Андреевские вечерницы / Фото Konkurent.ua

украшеніє – прикраса;

кукла – лялька;

кольцо – обручка, перстень;

свєча – свічка;

зеркало – дзеркало;

спічки – сірники;

лук – цибуля.

Обратите внимание! Слово "лук" может быть суржиковым, если вы употребляете его для обозначения "цибулі". В украинском языке оно имеет другие значения. По звучанию является даже англицизмом: можете употреблять его, если говорите о своем образе.

Интересна традиция на Андрея выбежать на улицу, остановить первого встречного и спросить у него имя. Верят, что такое имя будет и у будущего мужа.

встрєчний – зустрічний;

уліца – вулиця;

В ночь на Андрея девушки также кладут под подушку мешочек с написанными на отдельных бумажках мужскими именами. Утром вытаскивают "имя" своего будущего мужа.

утро – утро;

бумага – бумага;

Всего в народной традиции есть немало способов гаданий и обрядов. Поэтому можно выбирать те, что вам по душе.