При цьому така мовленнєва пастка може виникнути під час розмови на різну тему. Зокрема й у розповідях про їжу.

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Як правильно українською назвати миндаль

Одним із таких суржикових слів є "миндаль".

Освіта 24 зазначає, що такого слова в українській мові немає. Тож його не варто вживати.

Натомість треба казати "мигдаль".

При цьому так називають як і південне дерево та кущ, так і їхні плоди з солодким або гірким ядром.

Тож запам'ятайте: мигдаль, мигдалеве дерево, мигдалева олія – а не "миндаль", "миндальне дерево", "миндальна олія".

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Як українською назвати баклажан