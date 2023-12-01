При цьому така мовленнєва пастка може виникнути під час розмови на різну тему. Зокрема й у розповідях про їжу.
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Як правильно українською назвати миндаль
Одним із таких суржикових слів є "миндаль".
Освіта 24 зазначає, що такого слова в українській мові немає. Тож його не варто вживати.
Натомість треба казати "мигдаль".
При цьому так називають як і південне дерево та кущ, так і їхні плоди з солодким або гірким ядром.
Тож запам'ятайте: мигдаль, мигдалеве дерево, мигдалева олія – а не "миндаль", "миндальне дерево", "миндальна олія".
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Як українською назвати баклажан
- Ми також розповідали, як правильно українською назвати баклажан.
- Чимало українців помилково вважає, що це суржикове слово.
- А от і ні – це нормативне українське слово.
- Також ви можете баклажан ще назвати "синеньким".