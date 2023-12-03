Даже если вы хорошо знаете родной язык, все же рекомендуем изучать новые необычные слова, которые вы могли не знать. И Образование 24 предлагает вам 5 красивых удельных слов.

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Какие 5 интересных слов стоит запомнить

Бузувір

Так называть человека, который демонстрировал значительную религиозную нетерпимость. Также таких лиц называли ожесточенными фанатиками или злыми и жестокими.

Притичина

Так называют препятствие, помеху или происшествие.

Перебендя

Перебендею называли привередливого, капризного человека. Так, кстати, еще наименовали человека, умеющего весело, остроумно о чем-то рассказывать.

Ринва

А вот "ринвою" называют трубу или желоб, которые используют для стекания воды.

Легіт

А так называют легкий приятный ветерок.