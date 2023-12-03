Навіть якщо ви добре знаєте рідну мову, все ж радимо вивчати нові незвичні слова, які ви могли не знати. І Освіта 24 пропонує вам 5 красивих питомих слів.
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Які 5 цікавих слів варто запам'ятати
- Бузувір
Так називати людину, яка демонструвала значну релігійну нетерпимість. Також таких осіб називали запеклими фанатиками чи злими і жорстокими.
- Притичина
Так називають перешкоду, заваду або пригоду.
- Перебендя
Перебендею називали вередливу, капризну людину. Так, до речі, ще найменовували людину, яка вміла весело, дотепно про щось розповідати.
- Ринва
А от ринвою називають трубу або жолоб, які використовують для стікання води.
- Легіт
А так називають легкий приємний вітерець.