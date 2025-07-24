Як правильно відповісти на побажання – "взаємно" чи "навзаєм", пояснює 24 Канал, посилаючись на блог Світлани Чернишової.

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Як відповісти – "взаємно" чи "навзаєм"?

В житті, та й щоденно, чимало ситуацій, коли треба щось ввічливе сказати у відповідь – і не завжди вона має бути розгорнута. Іноді – щось коротке і лаконічне – взаємне.

У російській мові є слово "взаимно", а тому здається, що й українською існує лише один варіант – взаємно. Але все значно цікавіше.

В українській мові існує два слова "взаємно" і "навзаєм" – два прислівники, які звучать схоже, але мають цікаві нюанси в походженні та вживанні.

"Взаємно" – класичний прислівник, який походить від прикметника "взаємний", що означає "спільний для двох сторін", "такий, що проявляється з обох боків".

Він утворений за допомогою суфікса -но, як і "спільно", "одночасно".

Тому і саме слово вживається для позначення взаємної дії, почуття чи ставлення:

"Ми взаємно поважаємо одне одного"

"Взаємно вигідна співпраця"

У словниках фіксується як літературне слово, хоча через подібність до російського "взаимно" деякі мовознавці радять обережно його вживати і навіть замінювати.

Бо в українській мові існує й інше слово – "навзаєм", як милозвучна альтернатива.

Воно утворилося шляхом поєднання "на" + "взаєм", тобто "на взаємність", "у відповідь". Саме у такій формі воно існує й у польській мові – nawzajem.

І тому теж вживається як відповідь на побажання, комплімент чи привітання:

"Гарного дня!" – "Навзаєм!"

"Дякую за підтримку!" – "Навзаєм!".

У сучасній українській мові "навзаєм" вважається більш питомим і милозвучним, тому набуває популярності як етично-естетична альтернатива.

Взаємно чи навзаєм: дивіться відео

Хоча деякі мовознавці й вважають варіант "навзаєм" діалектизмом, а "взаємно" – формальніший варіант, його слід використовувати у мовленні, оскільки це українські варіанти одного позначення. Як і у випадку зі словами "висок" і "скроня".

Тому, вживаючи обидва варіанти, ви не робите помилку, а урізноманітнюєте своє мовлення. Говоріть українською красиво і правильно!