Как правильно ответить на пожелание – "взаємно" или "навзаєм", объясняет 24 Канал, ссылаясь на блог Светланы Чернышевой.
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Как ответить – "взаємно" или "навзаєм"?
В жизни, и ежедневно, немало ситуаций, когда надо что-то вежливое сказать в ответ – и не всегда он должен быть развернутым. Иногда – что-то короткое и лаконичное – взаимное.
В русском языке есть слово "взаимно", а потому кажется, что и на украинском существует только один вариант – "взаємно". Но все значительно интереснее.
В украинском языке существует два слова "взаємно" і "навзаєм" – два наречия, которые звучат похоже, но имеют интересные нюансы в происхождении и употреблении.
"Взаємно" – классическое наречие, которое происходит от прилагательного "взаимный", что означает "общий для двух сторон", "такой, что проявляется с обеих сторон".
Он образован с помощью суффикса -но, как и "совместно", "одновременно".
Поэтому и само слово употребляется для обозначения взаимного действия, чувства или отношения:
- "Ми взаємно поважаємо одне одного"
- "Взаємно вигідна співпраця".
В словарях фиксируется как литературное слово, хотя из-за сходства с русским "взаимно" некоторые языковеды советуют осторожно его употреблять и даже заменять.
Потому что в украинском языке существует и другое слово – "навзаєм", как благозвучная альтернатива.
Оно образовалось путем сочетания "на" + "взаєм", то есть "на взаимность", "в ответ". Именно в такой форме оно существует и в польском языке – nawzajem.
И поэтому тоже употребляется как ответ на пожелание, комплимент или приветствие:
- "Гарного дня!" – "Навзаєм!"
- "Дякую за підтримку!" – "Навзаєм!".
В современном украинском языке "Навзаєм" считается более удельным и благозвучным, поэтому приобретает популярность как этически эстетическая альтернатива.
Взаимно или взаимно: смотрите видео
Хотя некоторые языковеды и считают вариант "навзаєм" диалектизмом, а "взаємно" – более формальный вариант, его следует использовать в речи, поскольку это украинские варианты одного обозначения. Как и в случае со словами "висок" и "скроня".
Поэтому, употребляя оба варианта, вы не делаете ошибку, а разнообразите свою речь. Говорите на украинском красиво и правильно!