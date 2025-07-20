Почему в украинском языке нет выражения "принимать меры" и какими словами заменить многофункциональное русское "принимать", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Вики Хмельницкой.

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Как сказать "принимать меры" на украинском?

Часто слышали выражение "прийміть міри"? Такая просьба или утверждение возникает, когда нужно на что-то, событие или ситуацию, отреагировать. Однако в такой форме – это калька с русского языка от выражения "примать меры". Но такое выражение не является нормативной украинской формой, как и еще несколько типичных, в которых украинцы делают ошибки.

Несмотря на то, стоит заметить, что слова "приймати" и "міри" существуют в украинском языке, но в таком контексте не сочетаются.

Поэтому вместо калькированной формы следует говорить:

Вживати / уживати заходів

Вжити заходів

Вместо "треба приймати міри" скажите – "треба вжити заходів".

Почему же слово "меры" здесь не подходит? В украинском языке "міра" означает единицу измерения (литр, метр, грамм) или абстрактный предел (например, определенной мерой). А если речь идет о действиях, направленных на решение проблемы – правильное слово "меры".

В каких случаях говорить "принимать" в украинском языке?

"Принимать" многозначное слово в русском языке. Оно есть и в украинском, но используется не во всех случаях. В некоторых случаях "принимать" является калькой из русского языка, и в украинском языке лучше употреблять другие слова, такие как "брать", "принимать", "решать" и другие.

Поэтому будьте внимательны и используйте правильные слова:

принимать решение – вирішувати, ухвалювати рішення,

принимать закон – ухвалювати закон,

принимать участие – брати/взяти участь,

принимать форму – набувати форми (кулі, квадрату та іншої),

принимать близко к сердцу – брати близько до серця,

принимать сторону – ставати на чийсь бік,

принимать за правило – взяти за правило.

В украинском языке слово "принимать" употребляется в разных значениях, в частности, для обозначения:

получение чего-то (например, подарков, денег, наследства),

зачисление в учреждение, организации (приняли на работу).

может означать брать на себя ответственность, предоставлять приют или угощать, выполнять определенную процедуру (например, принимать душ, есть).

Используйте слово "принимать" правильно и говорите на украинском красиво!