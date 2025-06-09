В каких самых популярных фразах мы делаем ошибки, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Istoria Movy.

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Какие самые распространенные ошибки

Иногда свои речевые ошибки мы даже не замечаем. И причина не только в незнании правил украинского языка, а в привычке, навязанной русским языком.

Какие популярные фразы чаще всего произносим неправильно:

"Велике дякую!" – хоть фраза звучит вроде бы хорошо, но это грамматическая ошибка. Потому что к глаголу получают дополнительную характеристику не благодаря прилагательному, а благодаря наречиям – не какое "дякую", а как "дякую". То есть поблагодарить мы можем, КАК – красно, гречно, файно, щиро, сердечно.

В русском языке "Большое спасибо!" – это другая часть речи – существительное, поэтому у нас возникает эта ошибка.

В украинском языке есть другие слова для благодарности "спасибі", "подяка", "дяка" – а с ними уже можно употреблять слово – "великий":

велике спасибі,

велика дяка,

велика подяка.

"Моє День народження". Здесь главная привязка к слову "день" – это существительное мужского рода. А потому он не может быть "мой", день, чей – мой. Поэтому правильно сказать – "мій День рождения".

В украинском языке есть и другое слово для обозначения этого дня – уродины.

"Я рахую, що..." Это калькированный дословный перевод с русского языка – "я считаю, что...", при высказывании мысли. Да, в украинском языке есть слово "рахувати", но оно касается обсчета чего-то, счета – "я считаю деньги".

Если речь идет о выражении собственного мнения, то правильно сказать:

я вважаю, що…

я міркую, що...

"Сміятися над кимось чи знущатися над кимось..." Это пример россиянизма. Именно такую конструкцию фраза имеет в русском языке. На украинском мы вместо предлога "над" используем предлог "з". Поэтому украинцы "сміються з когось" чи "збиткуються з когось".

"Йти за водою", в значении принести воды. Когда мы говорим о предмете, который надо взять или купить, то следует говорить "по" – "піти по воду" чи "піти по хліб".

Выражение "идти за водой" носит другое значение у украинцев, а именно означает исчезнуть, пропасть или даже умереть. Толкуется как – вода несет по течению, нет сопротивления. Рыбаки так говорят о мертвой рыбе – "есть ли рыба?" – "только та, что по течению (мертвая)". Потому что живая рыба способна плыть против течения.

Что мы говорим не так: смотрите видео

Избавляйтесь от калек и русизмов, совершенствуйте свою речь и говорите на украинском!