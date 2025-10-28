Автором нынешнего текста стала писательница Евгения Кузнецова. Текст назывался "Надо жить!", отмечает 24 Канал.

Что такое "кияхи"?

В тексте было немало слов, которые могли вызвать трудности у украинцев по написанию. Также были интересные слова, значение которых знают далеко не все. В частности, говорится о диалектизмах – богатство нашего языка.

Среди таких – "кияхи". То есть початки кукурузы, как подсказывают словари.

Это слово из полесского диалекта. Так говорят, в частности, на Черниговщине и Киевщине.

Интересно! Актриса Римма Зюбина в эфире Радиодиктанта – 2025 растолковала значение еще одного интересного диалектного слова – "пітятко".

Пример из литературы: "Посіяти треба стільки [кукурудзи], скільки вони зможуть довести до ладу.. від першого боронування.. до останнього, кинутого в корзину кияха". (Юрий Мушкетик).

Что известно о Радиодиктанте-2025?

Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.

Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.

Читала текст актриса Наталья Сумская.

Текст назывался "Надо жить!".

Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.

В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.

Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.

Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".

Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".

Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".

Всеукраинский радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году.

