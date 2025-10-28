Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Текст називався "Треба жити!", зазначає 24 Канал.

Що таке "кияхи"?

У тексті було чимало слів, які могли викликати труднощі в українців щодо написання. Також були цікаві слова, значення яких знають далеко не всі. Зокрема, мовиться про діалектизми – багатство нашої мови.

Серед таких – "кияхи". Тобто качани кукурудзи, як підказують словники.

Це слово із поліського діалекту. Так кажуть, зокрема, на Чернігівщині та Київщині.

Цікаво! Акторка Римма Зюбіна в етері Радіодиктанту – 2025 розтлумачила значення ще одного цікавого діалектного слова – "пітятко".

Приклад з літератури: "Посіяти треба стільки [кукурудзи], скільки вони зможуть довести до ладу.. від першого боронування.. до останнього, кинутого в корзину кияха". (Юрій Мушкетик).

Що відомо про Радіодиктант-2025?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.

Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Читала текст акторка Наталія Сумська.

Текст мав назву "Треба жити!".

Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.

Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.

Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.

Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".

Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".

Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

