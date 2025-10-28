Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Текст називався "Треба жити!", зазначає 24 Канал.
Що таке "кияхи"?
У тексті було чимало слів, які могли викликати труднощі в українців щодо написання. Також були цікаві слова, значення яких знають далеко не всі. Зокрема, мовиться про діалектизми – багатство нашої мови.
Серед таких – "кияхи". Тобто качани кукурудзи, як підказують словники.
Це слово із поліського діалекту. Так кажуть, зокрема, на Чернігівщині та Київщині.
Цікаво! Акторка Римма Зюбіна в етері Радіодиктанту – 2025 розтлумачила значення ще одного цікавого діалектного слова – "пітятко".
Приклад з літератури: "Посіяти треба стільки [кукурудзи], скільки вони зможуть довести до ладу.. від першого боронування.. до останнього, кинутого в корзину кияха". (Юрій Мушкетик).
Що відомо про Радіодиктант-2025?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
- Читала текст акторка Наталія Сумська.
- Текст мав назву "Треба жити!".
- Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
- Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.
- Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
- Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
- Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".
- Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
