Какие слова мы взяли из арабского языка, рассказываем, ссылаясь на преподавателей школы арабских языков @almustaqbal.school.ua.

Какие слова мы заимствовали из арабского?

Украинский язык формировался в постоянном диалоге с другими культурами. Одним из важных источников заимствований стал арабский язык. Через торговлю, науку, религиозные и культурные контакты арабизмы проникали в европейские языки, а затем и в украинский. Многие из них мы воспринимаем как привычные слова, даже не догадываясь об их происхождении.

на украинском – взятка , на арабском: ḫabar – новость, от ḫabara "узнавать";

на украинском – могорич , на арабском: Mahāridž – расходы (махаридж),

, на арабском: šarā́b – на украинском – казна , на арабском: ḥazīηa, ḥazna – шкаф, казна (хизен) ,

на украинском – кинжал, на арабском: хӓнджӓр – кинжал,

на украинском – алгебра, на арабском: al-ğabr (альджабр) – алгебра,

на украинском – кава, на арабском: ķahva – кава (изначально так называли легкий сорт вина из региона Каффа),

на украинском – жасмин, на арабском: jāsemîn (jāsamûn) – жасмин, как цветок и как имя,

на украинском – цифра, на арабском: ṣifr – пустой; ноль.

на украинском – кальян, на арабском: kaljan – кипение, потом – трубка для курения,

на украинском – химия, на арабском: al-kīmiyā' – образованного из артикля al- и гр. χημία "черная магия",

на украинском – абрикос, на арабском: al barqōk – абрикос,

на украинском – мечеть, на арабском: masdžid – место поклонения,

на украинском – магазин, на арабском: maházin является формой множественного числа от mahzu – склад.

Часть этих слов претерпели трансформации в европейских языках и уже через их посредничество попали в украинский в котором тоже приобрели свое звучание. Эти слова, и значение, которого они приобрели вы можете найти в украинских словарях. Часть известны и распространены, а некоторые уже потеряли популярность, например – драгоман.

Арабизмы в украинском языке – это свидетельство древних культурных контактов и торговых путей, которые обогащали нашу лексику новыми понятиями и образами, а сегодня – неотъемлемая часть нашего языка и культуры. Вот такие свои чужаки. Познавайте язык!