Почему "безымянный" палец является русизмом, в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!", рассказывает 24 Канал ссылаясь на тикток @show_rami.
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Как же назвать четвертый палец
А знали ли, что в украинском языке каждый палец имеет свое название, и в дополнение еще несколько диалектических? И названия их пошли путем логического называния по расположению.
А вот название четвертого пальца – "безиіменний" – это калька от русского "безымянный". И такое название не соответствует нормам украинского языка.
Его название, принято в научной терминологии, в частности в медицинских словарях и анатомических атласах, – "підмізинний". Такое название обосновано его расположением – возле мизинца.
Однако, это не единственное название и его еще можно назвать:
- примізинний,
- обручковий,
- персневий,
- перстеневий,
- перстенець.
А еще есть диалектические названия – кризе́ниць, примізинець.
Это особый палец для медицины и традиций. Именно с него берут кровь для анализа. А еще, именно на нем носят обручальное кольцо, по древнему поверью о вене, которая ведет с пальца прямо к сердцу.
Палец не "безымянный": смотрите видео
Имя четвертого пальца мы выяснили, а остальные пальцы имеют следующие названия:
- Большой палец – еще первый, палюх, пучак, бецман, первак.
- Указательный палец – еще второй, указатель, перст, непудрушник.
- Средний палец – середина.
- Мизинец – еще п'ятий, мізинок, мізельний, мизинець, мізильний, мізениць, мадзільник, мізерник.
Говоря на украинском узнавайте и о названиях частей тела, как, например, что в украинском языке нет слова "чьолка".