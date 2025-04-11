Чому "безіменний" палець є русизмом, у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!", розповідає 24 Канал посилаючись на тікток @show_rami.

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Як же назвати четвертий палець

А чи знали, що в українській мові кожен палець має свою назву, і на додаток ще кілька діалектичних? І назви їх пішли шляхом їх логічного називання за розташуванням.

А от назва четвертого пальця – "безіменний" – це калька від російського "безімянний". І така назва не відповідає нормам української мови.

Його назва, прийнята в науковій термінології, зокрема в медичних словниках і анатомічних атласах, – підмізинний. Така назва обґрунтована його розташуванням – біля мізинця.

Однак, це не єдина назва і його ще можна назвати:

примізинний,

обручковий,

персневий,

перстеневий,

перстенець.

А ще маємо діалектичні назви – кризе́ниць, примизи́нець.

Це особливий палець для медицини та традицій. Саме з нього беруть кров для аналізу. А ще, саме на ньому носять обручку, за давнім повір'ям про вену, яка веде з пальця прямо до серця.

Палець не "безіменний": дивіться відео

Ім'я четвертого пальця ми з'ясували, а інші пальці мають наступні назви:

Великий палець – ще перший, палюх, пучак, бецман, первак.

– ще перший, палюх, пучак, бецман, первак. Вказівний палець – ще другий, вказівець, перст, непудрушник.

– ще другий, вказівець, перст, непудрушник. Середній палець – серединець.

– серединець. Мізинець – ще п'ятий, мізинок, мізельний, мизинець, мізильний, мізениць, мадзільник, мізерник.

Говорячи українською дізнавайтеся і про назви частин тіла, як, наприклад, що в українській мові немає слова "чьолка".