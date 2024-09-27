У рубриці "Говори українською!" ми розповімо, чому не варто вживати слово "чьолка". Філолог української мови Марія Словолюб у своєму тіктоці назвала красивий відповідник, передає Освіта 24.

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Чим замінити слово "чолка"

У наших мовленнях залишилося ще немає русизмів. Але прагнемо їх позбуватися, бо українські слова значно красивіші та милозвучніші. Серед таких слів "чьолка", "чолка" чи "чілка".

Українським варіантом, який пропонує мовознавиця, є "чУбчик", "чубОк" чи "грИвка". Це пестливі варіанти слів "чуб" та "грива", які вказують на їх коротший варіант.

Що таке той "чубчик"

ЧУбчик, чубОк, чи грИвка – пасмо волосся, що спадає на чоло. Необов'язковий елемент чоловічої та жіночої зачіски. Часто, його стрижуть дітям. І чубчик може приховувати певні дефекти чола.

В історичному контексті зачіска з гривкою демонструвала статус у суспільстві, як у Стародавньому Єгипті чи Стародавньому Римі. Сьогодні – це атрибут самовизначення субкультури Емо.

Тож, давайте, наступного разу у перукаря попросимо доповнити зачіску не "чьолкою", а чубчиком чи гривкою!

Гарно то звучить в українській літературі

А ось кілька цитат з українських творів, у яких вжито слово як елемент зачіски і літературна словоформа:

Волосся стригла коротко, не морочила собі голови зачісуванням, і тому була [Марина] переважно розпатлана – з чубчиком на лобі (Ю. Смолич). Шовковиста ковила викинула ніжні чубчики (І. Цюпа); До столу підійшов Борис Білецький. Невисокий на зріст, плечистий. У білій сорочці з розкритим коміром. На лоб спадає русяве пасемце чубчика (Д. Ткач) Оце чубчик стрижений, довгі ноги в черевичках на ґудзику, тоненька каблучка на пальці, сірий наїжачений погляд – саме т.е. (Н.Тисовська Три таємниці Великого озера) Якось шпачиха придивилася до свого діточка і помітила у найменшенького невеликого чубчика. Дуже здивувалися цьому пташки, бо чубаті шпаки – то дивина. Тож і назвали його Чубчиком (М. Магера, Чубчик) Слід зазначити, що звичай стригти дітей перед школою і залишити чубчик побутує і досі побутує в українців; очевидно, він частина давнього ритуалу, пов'язаного з початком навчання дитини та посвячення її в члени громади. (Д. Наливайко, Індоарійські таємниці України) Вони нахилялися над газетою так, що чорна гривка Раїсина лоскотала лісину о. Василеві (М. Коцюбинський).