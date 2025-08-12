Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки України Анастасії Коновалової РБК-Україна.

Яка ситуація з вакансіями у дошкіллі?

Загалом педагогів у системі є близько 100 тисяч, зазначила посадовиця.

За статистикою нібито й немає якоїсь критичної ситуації. Але дуже часто один вихователь працює на дві ставки. І цей вихователь працює 10 годин в групі. Це дуже важко, такого не має бути,

– наголосила вона.

І додала, що так ставка не є вакантною, однак вихователів сьогодні не вистачає.

Чому молодь не йде у професію?

Коновалова також розповіла, що середній вік вихователів "високий". Молодь не йде у професію, зокрема, через низькі зарплати.

Середня – близько 12 тисяч гривень за тією статистикою, яку ми бачимо. Але дуже багато людей працюють на мінімалку. Справді дуже багато. І немало людей вже дуже багато років в системі,

– каже заступниця міністра.

Однак, за її словами, через три-чотири роки ці люди підуть на пенсію. І зараз насправді ситуація дуже критична. Тому можновладці працюють над збільшенням оплати праці вихователів.