Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака. Він уточнив, що без цього документа заклади нових типів не могли працювати, бо не мали правових підстав та чіткого алгоритму дій.

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Що зміниться у дошкільній освіті?

Закон "Про дошкільну освіту", який нардепи ухвалили ще у червні 2023 року, визначив перелік нових типів дистадків. До ясел і дитсадків додали:

мінісадки (до 5 дітей одночасно);

сімейні садки (на базі домогосподарства – для своїх і "чужих" дітей);

мобільні садки (на базі транспорту – для територій без доступу до садків);

центри педагогічного партнерства (обов'язкова участь батьків);

центри розвитку дитини (з психологічною, педагогічною чи корекційною підтримкою).

У багатьох громадах існували на практиці й раніше, але без правового статусу на діяльність.

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Які дистадки охоплює дія документа?

Постанова діє на:

державні, комунальні, приватні та кооперативні дистадки;

юридичних осіб, які мають дошкільні підрозділи,

фізичних осіб-підприємців, які працюють у сфері дошкілля.

Раніше ми інформували, що МОН опублікувало проєкт нового держстандарту дошкілля.