Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака. Он уточнил, что без этого документа заведения новых типов не могли работать, потому что не имели правовых оснований и четкого алгоритма действий.
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Что изменится в дошкольном образовании?
Закон "О дошкольном образовании", который нардепы приняли еще в июне 2023 года, определил перечень новых типов дистадков. К яслям и детсадам добавили:
мини-сады (до 5 детей одновременно);
семейные сады (на базе домохозяйства – для своих и "чужих" детей);
мобильные сады (на базе транспорта – для территорий без доступа к садикам);
центры педагогического партнерства (обязательное участие родителей);
центры развития ребенка (с психологической, педагогической или коррекционной поддержкой).
Во многих общинах существовали на практике и раньше, но без правового статуса на деятельность.
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Какие дистадки охватывает действие документа?
Постановление действует на:
государственные, коммунальные, частные и кооперативные детсады;
юридических лиц, которые имеют дошкольные подразделения,
физических лиц-предпринимателей, которые работают в сфере дошкольного образования.
Ранее мы информировали, что МОН опубликовало проект нового госстандарта дошкольного образования.