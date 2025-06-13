Об этом указано в отчете Государственной службы статистики, отмечает Osvita.ua. Там также уточнили, сколько детей посещали садики, отмечает 24 Канал.

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Сколько детсадов "исчезло"

В целом на протяжении более 30 лет количество детсадов постепенно сокращалось с 24 500 заведений в 1990 году до 12 800 в 2024 году.

Пропорционально с этим уменьшалось и количество детей, посещавших учреждения дошкольного образования.

В 1990 году дошкольным образованием охватывали более 2 миллионов 400 тысяч детей. В 2024 году этот показатель составлял 846 тысяч детей.

В то же время процент детей, которые посещали учреждения дошкольного образования, является относительно постоянным – 53 – 57%.

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Количество дошкольников в Украине уменьшается