Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на благотворительный фонд savED. Укрытие превратили в полноценные пространства для проведения занятий во время воздушных тревог – с игровыми и учебными зонами.

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Как продолжался ремонт укрытий в садах Николаева

В подземных ячейках дети смогут отдыхать в специальных кроватках для сна. Ремонт укрытий начали в декабре 2024 года. Обустройство двух локаций завершили. Еще две – в процессе финализации.

Директор детского сада №95 Леся Волощук отметила: из-за войны их учебное заведение не работало оффлайн три года. Дети учились дистанционно, родителям присылали задания в мессенджерах. Здание пострадало во время одного из обстрелов.

Но без обустроенного укрытия мы вообще не могли начать очные занятия. Теперь в безопасном подземном пространстве у нас есть все для этого – много новых игрушек и сразу несколько комнат для развития детей,

– уточнила она.

Общая площадь всех обновленных локаций в четырех учебных заведениях – более 2 тысяч квадратных метров. Среди обустроенных ячеек в укрытиях один станет крупнейшим учебным подземным пространством в городе.

Два укрытия еще будут выполнять функцию образовательных пространств одновременно и для воспитанников местных садов, и для учащихся школ. В частности, обустроенные локации будут функционировать на базе детсада №1 и гимназии №64, детского сада №130 и гимназии №44, а также детских садов №95 и №49.



Укрытие в саду Николаева / фото savED

Глава МОН Оксен Лисовой отметил: безопасность детей во время образовательного процесса – один из приоритетов МОН. И добавил, что во время военного положения система дошкольного образования сталкивается с серьезными вызовами, особенно в прифронтовых регионах.

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Сколько вложили средств в ремонт

Создание учебных центров в укрытиях в целом обошлось в более 45 миллионов гривен. Проект фонда savED реализовал благодаря финансовой поддержке организации LEGO Foundation.

Реальность войны такова, что 4 из 10 детей в Украине в возрасте от 3 до 6 лет пока не посещают детские сады, по данным ЮНИСЕФ. Некоторые заведения работают исключительно онлайн или просто закрываются,

– отметила соучредитель фонда savED Анна Пуцова.

И добавила, что именно ремонт и обустройство укрытий дает возможность вернуть доступ к безопасному дошкольному офлайн-образованию.

Наш фонд не впервые обустраивает подземные пространства в детских садах общин, Мы превращаем советские подвалы в новые и яркие центры для обучения и развития,

– заявила она.

По данным МОН, в целом более 150 тысяч детей дошкольного возраста в Украине (более 21% среди всех воспитанников детских садов) не могут полноценно или вообще учиться очно в учреждениях. В частности, среди них более 81 тысячи дошкольников имеют исключительно дистанционные занятия. На Николаевщине более трети детских садов (более 130 заведений) сейчас работают в дистанционном формате. Одна из причин – фактор безопасности и отсутствие оборудованных укрытий в учебных заведениях.

Мы также рассказывали, что Украина начинает системную трансформацию дошкольного образования.