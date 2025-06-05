С помощью игры, музыки, мультфильмов и руханок дети постепенно и легко изучают свой первый иностранный язык. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Дети в садах Львова изучают английский язык

Во Львове программа действует в самых младших группах, поскольку именно в раннем возрасте ребенок наиболее восприимчив к изучению иностранного языка, особенно если обучение происходит в форме игры, отметил глава департамента образования и культуры Львова Андрей Закалюк.

В саду дети с самого раннего возраста имеют возможность в разной форме изучать английский язык. Воспитатели создают такую среду, что дети с помощью различных методик учатся сразу на двух языках – украинском и английском. Это закладывает очень хорошую базу для владения иностранным языком в будущем,

– говорит он.

В общем английский язык успешно и на высоком уровне преподают в кружках многих львовских садиков, однако это дополнительные часовые занятия. В вышеупомянутых садах "встраивают" иностранный язык в основную программу.

Обратите внимание! Проект действует в таких садах: №116, №29, №71, №170, №179, №52, №30, №51, ЗДО "Свободные" и ЗДО "Радуга".

В ЛГС говорят, что дети очень легко переходят с украинского на английский в течение дня и быстро усваивают информацию.

Обучение происходит через игры, различные активности, музыку, учебные материалы, а главное – четырех друзей Zoom, Ring Ring, Splish Splash и Tick Tock, которые учатся вместе с ними. Это такие мягкие игрушки, каждая из которых отвечает за другую активность, и дети всегда с ними взаимодействуют.

В дальнейшем проект билингвального образования хотят распространять на другие дошкольные учреждения Львова.

Это не уникальная методика, которую мы придумали. Похожие программы есть и у поляков, и у итальянцев, и у шведов. Мы переняли их опыт и уже видим хороший результат,

– отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Мы также рассказывали, что Украина начинает системную трансформацию дошкольного образования.