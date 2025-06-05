З допомогою гри, музики, мультфільмів і руханок діти поступово і легко вивчають свою першу іноземну мову. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Діти у садках Львова вивчають англійську мову

У Львові програма діє в наймолодших групах, оскільки саме в ранньому віці дитина є найбільш сприйнятливою до вивчення іноземної мови, особливо якщо навчання відбувається у формі гри, зауважив очільник департаменту освіти і культури Львова Андрій Закалюк.

У садочку діти з найменшого віку мають можливість у різній формі вивчати англійську мову. Вихователі створюють таке середовище, що діти за допомогою різних методик навчаються одразу двома мовами – українською і англійською. Це закладає дуже хорошу базу для володіння іноземною мовою в майбутньому,

– каже він.

Загалом англійську мову успішно та на високому рівні викладають у гуртках багатьох львівських садочків, однак це додаткові годинні заняття. У вищезгаданих садках "вбудовують" іноземну мову в основну програму.

Зверніть увагу! Проєкт діє у таких садках: №116, №29, №71, №170, №179, №52, №30, №51, ЗДО "Вільні" та ЗДО "Веселка".

У ЛМР кажуть, що діти дуже легко переходять з української на англійську впродовж дня та швидко засвоюють інформацію.

Навчання відбувається через ігри, різні активності, музику, навчальні матеріали, а головне – чотирьох друзів Zoom, Ring Ring, Splish Splash і Tick Tock, які навчаються разом з ними. Це такі м'які іграшки, кожна з яких відповідає за іншу активність, і діти завжди з ними взаємодіють.

Надалі проєкт білінгвальної освіти хочуть поширювати на інші дошкільні заклади Львова.

Це не унікальна методика, яку ми придумали. Схожі програми є і в поляків, і в італійців, і у шведів. Ми перейняли їхній досвід і вже бачимо добрий результат,

– наголосив мер Львова Андрій Садовий.

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