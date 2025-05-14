Документ спрямований на зміцнення якості й стійкості галузі, відновлення України та розвиток людського капіталу в майбутньому. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Як трансформують дошкілля

Заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова наголосила: дошкільна освіта – фундамент, з якого починається відновлення країни.

Закон, що набув чинності на початку 2025 року, відкрив можливості для системних змін, на які ми чекали давно. Разом із міжнародними партнерами працюємо над спільним баченням, яке допоможе інвестувати в найважливіше: розвиток дітей, підтримку родин, якісну інфраструктуру, сильних фахівців, інклюзію та психоемоційне здоров'я,

– зазначила вона.

В ЮНІСЕФ при цьому ацкентують: діти, які мають доступ до якісної дошкільної освіти, отримують міцний фундамент для навчання та розвитку протягом усього життя.

Партнери проєкту переконані: доступ до якісних дошкільних послуг безпосередньо впливає на рішення внутрішньо переміщених осіб і родин, які тимчасово перебувають за кордоном, щодо повернення додому. Крім того, це сприяє поверненню жінок на ринок праці, що є ключовим фактором для відновлення України та її економічного розвитку.

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Кількість дошкільнят зменшується

Від початку повномасштабного вторгнення кількість дітей, зарахованих до закладів дошкільної освіти, зменшилася на 25% порівняно з 2021 роком. Станом на квітень 2025 року понад 157 тисяч дітей не мають змоги відвідувати дитячі садки очно. Значну частину інфраструктури раннього навчання було або зруйновано, або вона потребує модернізації.

Стратегія дасть змогу системно протистояти цим викликам. Вона також стане чітким орієнтиром для впровадження реформ відповідно до стандартів ЄС і просування європейської інтеграції України.