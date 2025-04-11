Таку відповідь дали урядовці на відповідну електронну петицію, яка набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чи запровадять окрему субвенцію на зарплати педагогам

Так, в уряді заявили, що запровадження нової бюджетної програми на виплату доплати педпрацівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та інших установ освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету, потребуватиме внесення відповідних змін до Державного бюджету України на 2025 рік та додаткових джерел фінансування цієї бюджетної програми.

Водночас у Кабміні запевнили, що підвищення рівня оплати праці освітян є одним з пріоритетних завдань.

Зауважимо, що на сьогодні Міністерство освіти і науки України опрацьовує питання реформування системи оплати праці педагогів шляхом збільшення питомої ваги посадового окладу (тарифної ставки) у загальній сумі зарплати.

Зазначене питання розв'язується з урахуванням фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів в умовах воєнного стану та економічної ситуації в країні,

– мовиться у відповіді на петицію.

Також в уряді додали, що на сьогодні органи місцевого самоврядування можуть ухвалювати рішення про встановлення відповідних доплат за кошти місцевого бюджету.

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