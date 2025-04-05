Про схвалення проєкту закону повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, зазначає 24 Канал. Документ має нам меті певні уточнення.

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Хто зі студентів та педагогів матиме відстрочку від мобілізації

Зокрема, уточнення про те, що призову під час мобілізації не підлягатимуть учні профтехів та коледжів, які розпочали навчання не пізніше ніж у віці 24 років та навчаються за денною або дуальною формою.

Також планують, що відстрочку матимуть студенти вишів протягом усього періоду навчання на денній або дуальній формі.

Окрім того, відстрочку отримуватимуть докторанти та лікарі (фармацевти)-інтерни, лікарі-ординатори та наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вишів, коледжів, профтехів, закладів середньої та позашкільної освіти.

Зазначимо, що для вчителів та викладачів умовою отримання відстрочки є наявність навантаження за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

Також відстрочку отримають працівники закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи, що організовують роботу еколого-натуралістичних, науково-технічних, дослідницько-експериментальних, військово-патріотичних гуртків з навантаженням не менш ніж на 0,75 ставки.