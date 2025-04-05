Об одобрении проекта закона сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, отмечает 24 Канал. Документ имеет нам целью определенные уточнения.

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Кто из студентов и педагогов будет иметь отсрочку от мобилизации

В частности, уточнения о том, что призыву по мобилизации не подлежат ученики профтехов и колледжей, которые начали обучение не позднее чем в возрасте 24 лет и учатся по дневной или дуальной форме.

Также планируют, что отсрочку будут иметь студенты вузов в течение всего периода обучения на дневной или дуальной форме.

Кроме того, отсрочку будут получать докторанты и врачи (фармацевты)-интерны, врачи-ординаторы и научные, научно-педагогические и педагогические работники вузов, колледжей, профтехов, учреждений среднего и внешкольного образования.

Отметим, что для учителей и преподавателей условием получения отсрочки является наличие нагрузки по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Также отсрочку получат работники учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 работали и продолжают работать по основному месту работы, организующих работу эколого-натуралистических, научно-технических, исследовательско-экспериментальных, военно-патриотических кружков с нагрузкой не менее чем на 0,75 ставки.