Вони повідомили, що директорка закладу освіти під час виконання посадових обов'язків використовує російську мову, а на численні зауваження щодо необхідності використання державної мови не реагує. Про це повідомила освітній омбудсмен України Надія Лещик у фейсбуці

Директорку дитсадка звільнили через російську мову

Батьки повідомили, що директорка не спілкується українською мовою як під час особистого спілкування з дітьми, батьками, працівниками закладу, так і під час заходів, які на території дитсадка. Також надали відеодокази застосування керівником закладу недержавної мови.

Лещик надіслала до засновника закладу освіти відповідного листа. Освітній омбудсмен зауважила, що, відповідно до законодавства, керівник закладу освіти, якого призначає засновник, має вільно володіти державною мовою.

Станом на квітень 2025 року директор не надала державного сертифіката про рівень володіння державною мовою. За результатами атестації у квітні 2025 року встановили її невідповідність займаній посаді. Як наслідок, директорку звільнили.

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Які є вимоги до керівника дитсадка

Лещик також нагадала, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. На посаду керівника закладу дошкільної освіти може бути призначена особа, яка: