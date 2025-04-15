Віддати дитину до ясельної групи може мати чи батько, яким потрібно вийти на роботу раніше, зазначає 24 Канал. Заступниця міністра освіти і науки України з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова пояснила Еспресо, як ця норма діятиме.

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Як функціонуватимуть ясла

Відповідно до нового закону, батьки у разі потреби (якщо мама, до прикладу, хоче вийти на роботу раніше) можуть віддавати у дитсадок дітей віком від трьох місяців. Для таких дітей мають бути створені відповідні умови. Послуга є ліцензованою і перевіряється, уточнила посадовиця.

Для МОН надзвичайно важливо, щоб діти, особливо такі маленькі, були в системі, яку ми чітко бачимо і впевнені в якості таких послуг. Нині батьки таких маленьких дітей уже виходять на роботу і залишають їх, наприклад, з нянями. Але це – не унормована послуга, ми не можемо її контролювати. Новий закон про дошкільну освіту пропонує систему, яка контролюється, яка може фінансуватись громадами і дозволяє батькам бути впевненими у якості сервісу,

– каже Коновалова.

Вихователі при цьому повинні пройти відповідне підвищення кваліфікації.

Якщо відкривається садок нового типу, наприклад, мінісадок, де до п'яти дітей, то такий заклад спершу має отримати ліцензію. Усі провайдери повинні виконувати вимоги законодавства. Зокрема, дотримуватися санітарного регламенту, інфраструктурних норм, а також забезпечувати якість надання освітньої послуги і догляду,

– додала заступниця міністра.

У МОН при цьому наголошують, що відомство не має відношення до питань декретних відпусток.

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Чи зобов'язані громади створювати такі можливості

Посадовиця також зауважила, що законодавство відкриває можливість для створення ясельних груп, але не зобов'язує громади це робити. Формат і обсяги фінансування – у компетенції органів місцевого самоврядування. Вони можуть самостійно ухвалювати рішення відповідно до потреб і ресурсів.

Догляд за немовлятами потребує інших умов: спеціального обладнання, меблів, збільшеної кількості персоналу. Саме тому такі послуги мають бути ретельно підготовленими, а не відкриватися формально. Закон задає рамку і дає інструменти, а рішення про реалізацію ухвалюють на місцях,

– уточнила заступниця очільника МОН.

І додала, що, за даними ЮНІСЕФ, за наявності доступу до послуг дошкільної освіти і догляду для всіх дітей від 1 року, за бажанням зможуть повернутись на ринок праці додатково 350 тисяч матерів. Такий прогноз враховує, що послуги не зможуть масштабуватись одномоментно, тому передбачаюсь поступове збільшення доступу до освіти для дітей від 1 року до 2030 року.