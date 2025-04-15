Отдать ребенка в ясельную группу может мать или отец, которым нужно выйти на работу раньше, отмечает 24 Канал. Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова объяснила Эспрессо, как эта норма будет действовать.

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Как будут функционировать ясли

Согласно новому закону, родители в случае необходимости (если мама, к примеру, хочет выйти на работу раньше) могут отдавать в детсад детей в возрасте от трех месяцев. Для таких детей должны быть созданы соответствующие условия. Услуга является лицензированной и проверяется, уточнила чиновница.

Для МОН чрезвычайно важно, чтобы дети, особенно такие маленькие, были в системе, которую мы четко видим и уверены в качестве таких услуг. Сейчас родители таких маленьких детей уже выходят на работу и оставляют их, например, с нянями. Но это – не нормированная услуга, мы не можем ее контролировать. Новый закон о дошкольном образовании предлагает систему, которая контролируется, которая может финансироваться общинами и позволяет родителям быть уверенными в качестве сервиса,

– говорит Коновалова.

Воспитатели при этом должны пройти соответствующее повышение квалификации.

Если открывается садик нового типа, например, мини-садик, где до пяти детей, то такое заведение сначала должно получить лицензию. Все провайдеры должны выполнять требования законодательства. В частности, придерживаться санитарного регламента, инфраструктурных норм, а также обеспечивать качество предоставления образовательной услуги и ухода,

– добавила заместитель министра.

В МОН при этом отмечают, что ведомство не имеет отношения к вопросам декретных отпусков.

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Обязаны ли общины создавать такие возможности

Чиновница также отметила, что законодательство открывает возможность для создания ясельных групп, но не обязывает общины это делать. Формат и объемы финансирования – в компетенции органов местного самоуправления. Они могут самостоятельно принимать решения в соответствии с потребностями и ресурсами.

Уход за младенцами требует других условий: специального оборудования, мебели, увеличенного количества персонала. Именно поэтому такие услуги должны быть тщательно подготовленными, а не открываться формально. Закон задает рамку и дает инструменты, а решение о реализации принимают на местах,

– уточнила заместитель главы МОН.

И добавила, что, по данным ЮНИСЕФ, при наличии доступа к услугам дошкольного образования и ухода для всех детей от 1 года, по желанию смогут вернуться на рынок труда дополнительно 350 тысяч матерей. Такой прогноз учитывает, что услуги не смогут масштабироваться одномоментно, поэтому предполагается постепенное увеличение доступа к образованию для детей от 1 года до 2030 года.