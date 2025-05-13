Они сообщили, что директор учебного заведения при исполнении должностных обязанностей использует русский язык, а на многочисленные замечания о необходимости использования государственного языка не реагирует. Об этом сообщила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик в фейсбуке

Директора детсада уволили из-за русского языка

Родители сообщили, что директор не общается на украинском языке как во время личного общения с детьми, родителями, работниками заведения, так и во время мероприятий, которые на территории детсада. Также предоставили видеодоказательства применения руководителем заведения негосударственного языка.

Лещик направила к основателю учебного заведения соответствующее письмо. Образовательный омбудсмен заметила, что, соответствии с законодательством, руководитель учебного заведения, которого назначает основатель, должен свободно владеть государственным языком.

По состоянию на апрель 2025 года директор не предоставила государственного сертификата об уровне владения государственным языком. По результатам аттестации в апреле 2025 года установили ее несоответствие занимаемой должности. Как следствие, директора уволили.

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Какие есть требования к руководителю детсада

Лещик также напомнила, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. На должность руководителя учреждения дошкольного образования может быть назначено лицо, которое: