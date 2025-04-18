Такой ответ на петицию о немедленном повышении зарплат воспитателей детсадов до 15 тысяч гривен предоставили в правительстве. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Повысят ли воспитателям зарплату

В Кабмине акцентировали, что, соответствии с законом, учредители государственных и коммунальных детсадов имеют право устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и дополнительные денежные вознаграждения в размере, превышающем размер, определенный правительством.

Также чиновники напомнили, что органам местного самоуправления рекомендовали устанавливать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда педагогам учреждений образования, которые содержатся из соответствующего местного бюджета.

Кроме того, основатель детсада или администрация учебного заведения имеет право устанавливать дополнительные виды и размеры надбавок, доплат, вознаграждений, помощи и т.д. за счет собственных поступлений.

Чиновники также сообщили, что МОН разрабатывает проект постановления, которая предусматривает увеличение тарифных разрядов некоторым категориям работников учреждений дошкольного образования.

В то же время заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова, комментируя подписание петиции, отметила, что в 2025 году изменить государственный бюджет невозможно.

Делаем все возможное, чтобы эта огромная мечта стала реальностью в следующем году. И петиция, подписана каждым четвертым педагогом дошкольного, – это огромное основание для нас быть услышанными,

– заявила чиновница.

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